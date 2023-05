Premier Mateusz Morawiecki odwiedził kilka dni temu nasze województwo. Szef rządu pojawił się na północy Lubuskiego i w swoich wypowiedziach wiele czasu poświęcił na pochwały w kierunku wojewody Władysława Dajczaka.

Czy Lubuszanie mogą faktycznie czuć się dobrze zaopiekowani przez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości? Zapytaliśmy o to Sebastiana Ciemnoczołowskiego, radnego wojewódzkiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Te pochwały świadczą jakich urzędników ma obecny rząd. Przypomnę – pan wojewoda Dajczak w ubiegłym roku w momencie katastrofy na Odrze zniknął. Może nie wiedział co ma zrobić. Po tygodni wsiadł w helikopter i tylko z góry chciał zobaczyć co się dzieje na rzece. Nie mamy też żadnych sygnałów co w tym roku Urząd Wojewódzki czy rząd planuje, kiedy to znów może dojść do katastrofy na Odrze.