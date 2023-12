Przed nami Boże Narodzenie. Warto więc przypomnieć, jak wygląda opieka medyczna w dni wolne od pracy i święta. Bo jak wiadomo – choroba nie wybiera, a gorączka, ból brzucha, przeziębienie czy też inne dolegliwości mogą nas dopaść niespodziewanie.

Co wtedy zrobić? Dokąd się udać w dni, w które nasz lekarz rodzinny nie przyjmuje? To tłumaczy Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem.

Istnieje możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej. To jest nocna i świąteczna opieka. Działa ona całodobowo w weekendy i święta oraz od poniedziałku do piątku od 18 do 8.