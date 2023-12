Chcesz pomóc osobom potrzebującym w przygotowaniu się do świąt? Weź udział w akcji „Charytatywna torba”, organizowanej przez Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Idea jest prosta – darczyńcy zapełniają charakterystyczne białe torby wszystkim tym, co się może przydać na świątecznym stole i nie tylko.

Co warto wrzucić do takiej torby? To podpowiada Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas naszej diecezji.

Zachęcam do tego, aby w przygotowywanych przez Państwa torbach znalazły się zarówno produkty spożywcze – przede wszystkim takie o dłuższej dacie ważności – ale też i artykuły, które sprawią niespodziankę naszym podopiecznym. Słodycze, kosmetyki, środki czystości.

Akcję wesprzeć mogą zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje.

Torby nam się już skończyły, ale do akcji cały czas można się zgłosić. Wystarczy przynieść do nas te artykuły, w zupełnie innych torbach, czy paczkach. Wszystkie te produkty na pewno dostarczymy jeszcze przed świętami do osób w potrzebie.

Akcja „Charytatywna torba” potrwa do 15 grudnia. Następnie zebrane w ten sposób artykuły trafią do podopiecznych Caritas.