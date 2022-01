Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wielka charytatywna licytacja na rzecz maleńkiej Mai Michockiej z Bytomia Odrzańskiego. Przypomnijmy – dwulatka ma poważną wadę serca i pilnie potrzebuje operacji w bostońskiej klinice. Żeby jednak zabieg mógł się odbyć – potrzebne są pieniądze. Dokładniej – dwa miliony złotych.

I tutaj pomóc może każdy poprzez udział w niedzielnej licytacji. Całkowity jej dochód zostanie przeznaczony na rzecz Mai. A co będzie można wylicytować? Między innymi dawkę dobrego humoru. Kabarety Jurki oraz Ciach dają od siebie… porwanie. W znaczeniu niemal dosłownym. Mówi Przemek Sasza Żejmo.

Pomysł jest taki, żebyśmy 12 lutego w ramach podwójnego zaproszenia porwali na nasz występ do Żar na “Porwanie”. To jest bardzo śmieszna farsa, komedia. Będzie można wejść także za kulisy. Zachęcamy więc do licytacji.