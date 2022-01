Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze – mimo trwającej wciąż pandemii koronawirusa – jeszcze w tym półroczu ma zacząć funkcjonować. Niekoniecznie w stu procentach, ale w znaczącej części.

Przypomnijmy, do tej pory centrum działa jako Szpital Tymczasowy dla osób chorych na COVID 19. Władze szpitala chcą jednak, by placówka, która ma leczyć chore dzieci, wreszcie zaczęła funkcjonować zgodnie ze swoim pierwotnym założeniem. Mówi prezes Szpitala Uniwersyteckiego Marek Działoszyński.

Wykorzystując trochę sytuację, że jest tam Szpital Tymczasowy nie wstrzymaliśmy zakupów, umeblowania i wszystkiego, co będzie niezbędne do tego, by centrum uruchomić w pełni. Szpital Tymczasowy zaczyna nam przeszkadzać. Jesteśmy gotowi, by uruchomić centrum. Sprzęt jednak musimy wciąż magazynować.

A z magazynowaniem jest duży problem, bo Szpital Uniwersytecki dysponuje dużą ilością sprzętu. Jaki jest najbliższy plan? W centrum ma zacząć działać między innymi pediatria i chirurgia dziecięca.

Zakładam, ze będziemy pracować wspólnie z Urzędem Wojewódzkim, by w części przesunąć Szpital Tymczasowy do innych miejsc i uruchomić pediatrię, onkologię i chirurgię dziecięcą oraz nowy blok operacyjny, który jest w tym centrum wybudowany. Jeśli przesunie się decyzja do półrocza, to chciałbym, żeby to już był ostatni termin, byśmy mieli udostępniać ten obiekt jako szpital tymczasowy.