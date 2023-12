Budżet województwa lubuskiego przyjęty! Stało się to podczas wtorkowej sesji budżetowej sejmiku. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, ośmiu głosowało przeciw, a jeden z radnych wstrzymał się od głosu.

Marszałek województwa lubuskiego w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że to budżet bardzo zrównoważony i elastyczny.

Liczyłem na przyjęcie budżetu, poświeciliśmy mu dość uwagi, by uznać ten projekt za przemyślany i ostrożny ze świadomością, że w przyszłym roku są wybory samorządowe i to będzie budżet realizowany na przełomie dwóch kadencji. Stwarza możliwość elastycznego działania, gdyby okazało się, że potrzebne będzie przystąpienie do realizacji Krajowego Planu Odbudowy i do tego z koniecznością zachowania jakichś rezerw.