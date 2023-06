Czy na polsko – niemieckich granicach zostaną wprowadzone kontrole? A jeśli tak, to co będą one oznaczały dla mieszkańców naszego regionu? Coraz częściej można się spotkać chociażby z opinią, że Polska jest głównym traktem dla nielegalnych imigrantów.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Radosława Brodzika, dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego.

To nie będą żadne kontrole i zamknięcie granicy w postaci szlabanu, tak jak to było w przypadku pandemii. Nie mamy żadnych informacji o wprowadzeniu tak drastycznych rozwiązań.

Choć po stronie niemieckiej pojawia się faktycznie zaniepokojenie. Jest ono spowodowane coraz większą liczbą wydawanych pozwoleń na wizy i pobyty osób spoza Unii Europejskiej.