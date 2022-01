W naszym regionie trwają ferie zimowe. Wielu młodych mieszkańców naszego województwa wyjechało na wypoczynek. Część z mieszkańców pozostało jednak w swoim miejscu zamieszkania. Zielonogórska policja apeluje o to, aby rodzice przyglądali się – szczególnie podczas ferii – temu, co robią ich pociechy. Szczególnie, że często pozostają one same w domach.

Na co dorośli powinni zwrócić uwagę? Pytamy podinspektor Małgorzatę Stanisławską, rzeczniczkę zielonogórskiej policji.

Czas zimowych ferii to nie tylko wyjazdy,. Część dzieci pozostanie w domach. Dlatego prośba do rodziców, aby przypomnieć dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania. Pamiętajmy, jeśli jest taka możliwość, by zorganizować jakąś osobę, która zajrzy do domu i sprawdzi, czy wszystko jest w porządku.

Ważną sprawą jest również cyberprzemoc, o której powinni pamiętać nie tylko dorośli, ale również dzieci.

Przypomnijmy dzieciom o zasadach ograniczonego zaufania czyli o niewpuszczaniu nieznajomych do domu. Przypomnijmy o zasadach bezpieczeństwa w sieci. Jeśli to możliwe, ustawmy dostęp rodzicielski, Zablokujmy potencjalne niebezpieczne strony, aby dzieci nie stały się ofiarami przestępców. którzy również działają w sieci.

Przypomnijmy, że w ferie w naszym województwie potrwają do 30 stycznia.