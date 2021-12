Uwielbiany przez zielonogórska publiczność, “Bestia” czyli Adam Hrycaniuk dziś zagra przeciwko Enei Zastalu BC Zielona Góra.

Pan Adam grał w Zielonej Górze przez sześć lat i stał się jednym z symboli klubu. Teraz reprezentuje barwy Asseco Arki Gdynia. Właśnie z tą drużyną zagra dziś Enea Zastal BC. Nasz zespól jest piąty w tabeli z bilansem 7:5, Arka odwrotnie: bilans 5:7 i dziesiąta pozycja. – Powinno być ciekawie- mówił w rozmowie z Radiem Index Adam Hrycaniuk.

Mieliśmy sporo czasu, by się przygotować. Nasza drużyna zmierza w fajnym kierunku. W ostatnim czasie mamy fajny czas: wygraliśmy cztery z pięciu meczów. Przyjeżdża solidny rywal także będzie to duże wyzwanie dla nas. Potencjał Zastalu jest spory, my mamy inne priorytety,