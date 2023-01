Zielonogórscy policjanci ruszają z kontrolami autokarów, którymi dzieci udają się na wypoczynek podczas ferii zimowych. Podobnie jak w latach poprzednich stały punkt kontroli autobusów powstał na pętli MZK przy ulicy Wrocławskiej.

Podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze, podkreśla, że policjanci są w stanie przeprowadzić taką kontrolę również w innych miejscach na terenie naszego miasta. Wystarczy zadzwonić na policję przynajmniej dzień planowanym wyjazdem.

Możemy zgłosić potrzebę takiej kontroli pod numerem telefonu sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego od godziny 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Jest to numer 47 795 20 50. Poza tymi godzinami zrobimy to poprzez połączenie z numerem 47 795 24 11 lub 24 12. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo na stronie naszej komendy w zakładce kontrola autokarów.