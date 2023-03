Jan Paweł II krył pedofilów – tak wynika z reportażu „Franciszkańska 3”. Materiał trafił do szerokiej publiczności w poniedziałek za pośrednictwem stacji TVN. Reportaż ukazał informacje o nadużyciach seksualnych oraz ich zatajeniu jeszcze zanim Karol Wojtyła został papieżem.

Jakie zdanie ma na ten temat Andrzej Brachmański? Radny miejski z klubu „Zielona Razem” podejrzewa, że po większości Polaków informacja ta spłynie jak woda po kaczce… Mówiąc kolokwialnie.

Polacy stali się w moim przekonaniu impregnowani na fakty. A na fakty dotyczące Jana Pawła II już od wielu lat. To nie jest pierwsza taka skaza na tym papieżu. O polskim papieżu jako o słabej głowie Kościoła mówiło się już pod koniec jego pontyfikatu. My tego do siebie nie dopuszczaliśmy.

Czy teraz ustalone fakty przekreślą autorytet papieża Polaka? Czy któryś z zielonogórskich radnych niebawem będzie postulował za zmianą nazwy choćby ronda Jana Pawła II? A jeśli tak, to co na to Brachmański?

O

czywiście, że głosowałbym żeby takiego ronda nie było. Bo uważam, że w Polsce jest zbyt duża mania Jana Pawła II.

„Rozmowa na 96 FM” od poniedziałku do piątku zawsze o godzinie 9.30.