Stanisław Wojciechowski od dziecka marzył o zostaniu policjantem. Swoje marznie zrealizował od razu po zakończeniu edukacji. Jaki pomysł na przyszłość ma dwudziestoletni początkujący policjant w czasach tak niepewnych? Rozmowa Weroniki Gryglewskiej, studentki dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim.



Weronika Gryglewska: Jakie były Twoje motywacje do zostania policjantem?

Stanisław Wojciechowski: Mój ojciec jest emerytowanym policjantem, więc od kiedy pamiętam miałem styczność z tym zawodem. Od zawsze lubiłem słuchać opowieści ojca po powrocie z pracy, zadawać mu pytania i dowiadywać się nowych rzeczy na temat mojej wymarzonej już wtedy pracy. Dorastając jednak zacząłem zauważać więcej zalet. Jest to praca stabilna dzięki swojej formacji, nie musiałbym martwić się o przyszłość.

To zrozumiałe. Dobrze mieć zabezpieczenie w pracy. Jakie cele zawodowe chciałbyś osiągnąć w swojej policyjnej karierze?

Patrząc na to, że nadal jestem w szkole policyjnej, nie zdecydowałem jeszcze do końca, którą służbę chciałbym wykonywać najbardziej. Wciąż zastanawiam się nad wyborem między przestępczością gospodarczą, a kryminalistyką. Zdaje sobie sprawę, jak odległe od siebie są te dwie służby, jednak nie do końca jeszcze wiem, czego wymagam od swojej przyszłości. Czy chcę prowadzić spokojne życie, czy jednak będzie to dla mnie zbyt nudne? [Śmiech].

Masz jeszcze sporo czasu, żeby o tym zdecydować…

Najbardziej interesują mnie chyba przestępczość internetowa oraz zorganizowane grupy przestępcze. Znowu kompletnie oddalone od siebie tematy, jednak myślę, że w dzisiejszych czasach oba są na topie i oba są równie ciekawe. Chciałbym być policjantem, który zajmuje się właśnie którąś z tych dziedzin.

Planujesz może rozwijać się w swojej karierze poprzez dodatkowe szkolenia lub edukację?

Oczywiście, planuję rozwijać się w swojej karierze poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i programach edukacyjnych. Chciałbym zdobyć dodatkowe kwalifikacje, takie jak kursy z zakresu zarządzania kryzysowego, negocjacji czy psychologii kryminalnej. Pragnę poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, aby być bardziej skutecznym policjantem. Sam też chciałbym podjąć się studiów w kierunku wychowania fizycznego.

To szlachetne, że pierwszą rzeczą, która Ci przyszła do głowy, jest kontakt z ludźmi. Powiedz zatem, jakie są Twoje cele dotyczące awansu w hierarchii policyjnej?

Na pewno wyższe stanowiska, takie jak na przykład dowódca jednostki, albo oficer. Chciałbym mieć większą odpowiedzialność i wpływ na podejmowane decyzje oraz przyczynić się do poprawy efektywności służby policyjnej. Jednak do tego właśnie będę potrzebował wyższego wykształcenia.

A czy interesuje Cię może praca w jednostkach specjalnych? Takich jak antyterrorystyczne albo dochodzeniowe?

O ile jednostki antyterrorystyczne nie do końca do mnie przemawiają, to już dochodzeniowe jak najbardziej. Myślę, że lepiej odnalazłbym się w roli policjanta przy biurku i dokumentach. Mogłoby się to wydawać nudne, ja przy podobnej pracy spędziłem już miesiąc na stażu na komendzie i bardzo mi się to podobało. Chciałbym zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności, aby móc skutecznie działać w tej właśnie jednostce w przyszłości.

Odejdźmy na chwilę od tematu samej posady. Jakie są Twoje osobiste wartości w policyjnej pracy?



Najbardziej będę dążyć do tego, żeby być postrzegany przede wszystkim jako człowiek. Nie chcę, żeby mundur sprawiał, że ludzie będą bać się ze mną rozmawiać. Chciałbym być godny zaufania osób, z którymi będę mieć styczność podczas wykonywania zawodu. To powinno być priorytetem w pełnieniu służby. W to wszystko wchodzi uczciwość, sprawiedliwość, empatia czy nawet zwykłe poszanowanie praw człowieka. Chciałbym, aby te wartości były fundamentem mojej pracy.

Trzeba też poszerzać wiele umiejętności.



Chciałbym przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Ważne jest dla mnie również poszerzanie wiedzy z zakresu prawa i procedur policyjnych, aby być dobrze zorientowanym w przepisach i być skutecznym w swojej pracy. Ponadto, chciałbym rozwijać umiejętności związane z obsługą nowych technologii i analizą danych, które są coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie.

Faktycznie, w dzisiejszych czasach trzeba nadążać za rozwijającą się bez przerwy technologią. Wystarczy wspomnieć chociażby o cyberprzestępczości czy przestępczości zorganizowanej…



Jako młody początkujący policjant, przyznam, że dziedziny specjalne, takie jak wymieniłaś, są bardzo interesujące. Rozumiem, że te obszary są dynamiczne, wymagające i mają duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa w erze cyfrowej. Chociaż w tej chwili moje doświadczenie jest ograniczone, jestem otwarty na naukę i rozwijanie swoich umiejętności w tych dziedzinach w przyszłości.

A balans między pracą a życiem prywatnym?



Jestem świadom, że praca w służbach mundurowych może być wymagająca i czasochłonna. Niemniej jednak, równocześnie staram się znaleźć sposób na zachowanie równowagi między tymi dwoma wartościami. Chciałbym mieć czas na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, rozwijanie zainteresowań i dbanie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Zdaję sobie sprawę, że jest to wyzwanie, ale jestem zdeterminowany, aby znaleźć harmonię między moją pracą a życiem prywatnym.

Plany masz ambitne, ale muszą być jakieś wyzwania, które widzisz w swojej przyszłej karierze.

Jak wiemy, ludzie bywają kompletnie różni, chciałbym nauczyć się z nimi rozmawiać. Mogę mieć pewność, że trafię w przyszłości na pewnego rodzaju ciężkie przypadki podczas interwencji. Chciałbym opanować sztukę kontaktu ze wszystkimi, aby być wiarygodniejszy i aby ci ludzie po prostu czuli się przy mnie bezpiecznie. Innym wyzwaniem jest konieczność utrzymywania zaufania społecznego i budowania pozytywnego wizerunku policji, który jak wiemy podupadł przez ostatnie lata. Przede mną nadal bardzo długa droga zanim stanę się tym kim chciałbym się stać.

Dziękuję za rozmowę.