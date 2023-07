Zmiany jeśli chodzi o wnioski do sanatoriów i uzdrowisk. Od 1 lipca wnioski na tego typu leczenie można składać już wyłącznie drogą elektroniczną. Co oznacza, że pacjenci nie będą musieli zgłaszać się w tej sprawie do placówek Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma już także konieczności pilnowania terminu 30 dni od momentu wystawienia skierowania od lekarza do złożenia go w NFZ.

Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa NFZ w Lubuskiem.

Dodatkowo będzie można też na internetowym koncie pacjenta śledzić status złożonego wniosku. Jeśli ktoś nie posiada IKP, taką informację należy przekazać lekarzowi. Zaznacza on wtedy w dokumentacji, że pacjent prosi o przekazywanie informacji wyłącznie w formie papierowej.

Więcej na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.