Święta tuż-tuż, a przygotowania do nich idą pełną parą. Coraz częściej, wiele z nas decyduje się na wegańskie Święta Bożego Narodzenia, szukamy zamienników tradycyjnych potraw, decydujemy się na bezmięsne i bezrybne dania. Ale w jaki sposób zamienić ryby, mięsne pasztety i słodkości na wegańskie potrawy?

Czy tradycyjne potrawy wigilijne są wegańskie?

Wegańskie święta nie zawsze oznaczają odchodzenie od tradycyjnych świąt, większość potraw na wigilijnym stole to dania bezmięsne, wystarczy wprowadzić małe zmiany w przepisach, a klasyczne pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami czy sałatka jarzynowa staną się wegańskie. Klasyczny pasztet na świątecznym stole łatwo zamienimy na taki z fasoli. Kilka porad jak zamienić ciasto pierogowe na wegańskie i jakiego majonezu do sałatki użyć znajdziecie na stronie erVegan. Jak przygotować wegańskie Boże Narodzenie? – erVegan.

Zamiennik ryb

Kuchnia wegańska jest bardzo bogata i różnorodna. Najpowszechniejszym zamiennikiem smażonego karpia i wszelkiej świątecznej ryby stał się seler. To popularne warzywo wykorzystywane w kuchni na co dzień, w świątecznym czasie zamienia rybę na selerybę, w zależności od przepisu, staje się smażonym karpiem, a nawet rybą po grecku. Doskonałym zamiennikiem ryby, jak i mięsa, jest oczywiście tofu, które także w łatwy sposób stanie się przepyszną potrawą podczas wegańskich świąt. Wiele przepisów na smaczne zamienniki ryby znajdziecie na stronie Jadłonomia, to tutaj znajdziecie, jak seler zamienić w selerybę: Seleryba » Jadłonomia · wegańskie przepisy nie tylko dla wegan (jadlonomia.com).

Wegańskie świąteczne wypieki

A co z tradycyjnymi świątecznymi wypiekami? Piernik, orzechowiec czy makowiec w większości wykorzystywane są do nich jajka czy miód, które są pochodzenia zwierzęcego. Jednak nie musimy rezygnować z ciast, które robią nasze mamy czy babcie podczas naszej wegańskiej Wigilii, dla chcącego nic trudnego, a w Internecie możemy znaleźć mnóstwo przepisów na wegańskie zamienniki tradycyjnych ciast. W ostatnim czasie bardzo popularny stał się piernik pomidorowy Piernik pomidorowy » Jadłonomia · wegańskie przepisy nie tylko dla wegan (jadlonomia.com), a w makowcu wystarczy jajka zamienić na siemię lniane Wegański makowiec w polewie czekoladowej – przepis • Kuchnia Lidla.

Weronika Łuczak