Na swoim koncie ma współprace z największymi polskimi gwiazdami muzyki. Grupą Lemon, Darią Zawiałow przy płycie “A Kysz” czy z Mrozem przy jego albumie “Zew” Teraz Piotr Rubens Rubik postanowił wziąć nie tylko gitarę, ale i wokal w swoje ręce.

Efektem jego pracy jest debiutancka EPka “Wynoszę się”, której możemy spodziewać się w kwietniu. Wydawnictwo promują utwory “Wszystko Ok?” oraz “Nie Potrzeba Dziś Nam”. Pseudonim artystyczny nie pochodzi od flamandzkiego malarza, a od nazwiska Rubik, ten Piotrkowi towarzyszy od czasów szkolnych. Naszego gościa pytamy, dlaczego postawił nagrać płytę?

Moja historia była taka, że mieliśmy początek pandemii, pojawił się ostry lockdawn, a artyści nie mogli wykonywać swojego zawodu. Co, za tym idzie pojawiło się mnóstwo wolnego czasu. Jeździłem do swojego studia, przebywałem w nim, robiłem piosenki. W trakcie tego wolnego stwierdziłem że nie mam z kim robić teraz piosenek, więc może sam spróbuje coś zaśpiewać. Tak naprawdę ustawiałem mikrofon na sesje innego muzyka i stwierdziłem, że sprawdzę czy sprzęt działa poprawnie coś zaśpiewałem na luzie i doszło do mnie, że nie jest źle.