Druga tura wyborów – zwycięska dla urzędującego prezydenta. Według pierwszego niedzielnego sondażu, Andrzej Duda uzyskał 50,4% głosów. Sztab Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze przyjął ten wynik z entuzjazmem.

Poseł Marek Ast przyznał, że rezultaty obu kandydatów były wyrównane – Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, otrzymał 49,6% głosów. Parlamentarzysta zwrócił uwagę również na wysoką frekwencję – 68,9% w kraju i 71% w województwie lubuskim.

To świadczy o tym, że mieliśmy dzisiaj święto demokracji. Z wygranej Andrzeja Dudy jesteśmy szczęśliwi, bo to pokazuje, że Polacy docenili 5 lat kadencji prezydenta, jego ciężkiej pracy i wkładu w te wszystkie przemiany, które w Polsce nastąpiły. No i oczywiście program – to, co zaoferował Andrzej Duda, jest zdecydowanie bardziej atrakcyjne, niż propozycje Rafała Trzaskowskiego. Na tę chwilę mamy niemalże remis, bo to jest niespełna punkt procentowy przewagi, ale w pierwszej turze było podobnie.