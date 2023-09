W niedzielę 1 października tuż po godzinie 12 ulicami Warszawy przejdzie “Marsz miliona serc”. Organizatorem wydarzenia jest Platforma Obywatelska i to właśnie przedstawiciele oraz miłośnicy tej partii wybierają się do stolicy. Również z naszego miasta i regionu. Marsz na ostatniej prostej przedwyborczej przejdzie od ronda Dmowskiego do ronda Radosława.

Udział w wydarzeniu może wziąć każdy.

Zachęcam w imieniu nas wszystkich do udziału w tym marszu. Mam nadzieję, że ten milion serc przerodzi się również w milion ludzi. Ponadto zachęcam do udziału w wyborach. Po 1 to nasz obowiązek. Ponadto musimy zawalczyć o wolną Polskę, prawa kobiet, szacunek dla Konstytucji.

Mówił senator Robert Dowhan, kandydat na posła z ramienia PO. Działacze Platformy Obywatelskiej, zachęcając do udziału w niedzielnym marszu, deklarują pomoc w organizacji lub zapewnieniu dojazdu na wydarzenie.