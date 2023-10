Czy Konfederacja będzie zaskoczeniem w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu? Według Krystian Kamińskiego – tak. Poseł Konfederacji uważa, że wynik zebrany przez jego ugrupowanie, będzie wyższy niż ten sprzed czterech lat.

Kamiński zaznacza, że Konfederacja cały czas pracuje na każdy głos. My natomiast pytamy – czy ruch ten stawia także na gospodarkę? A jeśli tak, to co można zrobić dla poprawy finansowej naszego kraju?

Kamiński nie kryje także niezadowolenia z pomocy finansowej dla Ukraińców. Tym bardziej, że nie wiadomo ilu uchodźców z Ukrainy trafiło do Polski.

