Zapraszamy na wyjątkowe muzyczno-taneczne show, które w nowej multimedialnej odsłonie przeniesie was w klimat kultowego filmu „Dirty Dancing”.

Miłosna historia niepozornej dziewczyny Frances „Baby” Housman i uzdolnionego instruktora tańca Johnny’ego Castle ponownie poruszy widzów.

Zaskakujące podejście do zaprezentowania przebojów i scen z filmu z udziałem blisko 30 osób na scenie: tancerzy, Dirty Bandu, wokalistów oraz projekcją specjalnie przygotowanych animacji i zdjęć na ekranach LED sprawią, ze staniecie się częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Tribute to Dirty Dancing to perfekcyjne układy taneczne, największe przeboje z filmu, multimedialna projekcja oraz lekka i przyjemna fabuła inspirowana filmem.

Zapraszamy na wieczór pełen tańca, doskonałej muzyki, radości i wzruszeń.

Występują:

Dirty Band w składzie:

– Karolina Kończal – vocal

– Jacek Ciepliński – vocal

– Jacek Kotlarski – vocal

– Maciej Gwoźdź – trąbka

– Kuba Marciniak – saksofon

– Maciej Kołodziejski – puzon

– Michał Pietrzak – gitara

– Michał Kwapisz – gitara basowa

– Piotr Matuszczyk – instrumenty klawiszowe

– Grzegorz Siek – instrumenty perkusyjne

– Piotr Kończal – perkusja

oraz zespół wyjątkowych tancerzy.

Podwójne zaproszenia do wygrania na antenie Radio INDEX 96FM i Facebooku