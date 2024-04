Odliczamy ostatnie godziny do HYBRID MMA 4 – „NEXT LEVEL”! Za nami konferencja i oficjalne ważenie przed galą, a podczas nich prawdziwy rollercoaster emocji!

Tego nie spodziewał się nikt! Na ostatniej prostej z freak’owego main-eventu wypada Marvin Kruciński, planowany rywal Piotra Tyburskiego. W jego miejsce wskakuje Armin Pawlak, który na papierze jest zdecydowanie większym wyzwaniem dla „Tyboriego”. Armin ma w swoim dorobku medalu Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w kickboxingu, także szykuje się starcie dwóch bardzo mocnych strikerów. Ciężko o lepszą reklamę nowego, freak’owego main-eventu!

Do zmiany doszło także w walce trenera Przemysława Szyszki. Z walki wycofał się doświadczony Vaselin Dimitrov, jednak organizacji udało się znaleźć zastępstwo. Na ostatni moment do karty walk wskakuje Bartek Paszczyk, Polak, który większość swoich walk stoczył na Wyspach Brytyjskich. Ostatnią walkę stoczył w 2022 roku, kiedy to pokonał prawdziwego obieżyświata, jeśli chodzi o klatki MMA, Craiga Allena. Czy „Destroyer” zaskoczy i dopisze do swojego rekordu najcenniejsze zwycięstwo w karierze? Czy jednak Przemysław Szyszka pokaże wyższość swoich umiejętności, talentu i doświadczenia? Przekonamy się już w sobotę!

Ostatnia konferencja wyniosła emocje na zupełnie nowy poziom. Im bliżej do gali, tym trudniej jest utrzymać ciśnienie, co pokazali „Dziku” i „Jay”, którzy nie wytrzymali napięcia i ruszyli na siebie. Do przedwczesnej walki nie doszło tylko dzięki interwencji ochrony.

Iskrzyło także pomiędzy Wiktorią Stein i Dominiką Stosio. Panie wielokrotnie pokazywały swój temperament i nie mamy wątpliwości że podobnie będzie już w najbliższą sobotę!

Gala HYBRID MMA 4 – „NEXT LEVEL”, 20 kwietnia w hali CRS w Zielonej Górze

Pierwsze 3 walki, a także występ specjalny i prezentacja zawodników karty głównej dostępne w otwartej transmisji na naszym kanale YouTube -> https://www.youtube.com/@HybridMMAtv

Link do zakupu PPV -> https://bit.ly/hybrid4ppv

Zakup biletów na galę w kasie CRS Zielona Góra, w godzinach 17.30 – 20.30 w dniu gali

Bilety dostępne także na stronie -> https://abilet.pl/wydarzenie/hybrid-mma-4-next-level-12648

Grafika/Tekst: Organizatorzy wydarzenia