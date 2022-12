Żużlowy Mikołaj zawitał dziś do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Wszystko z okazji dzisiejszych Mikołajek. Zielonogórski Falubaz także dziś rozpoczął finał akcji „Falubazowe Mikołajki”.

Najmłodsi pacjenci centrum otrzymali od żużlowców upominki. Mówi Michał Kociński z Falubazu.

Przywieźliśmy tu 80 paczek. Później jedziemy do Pogotowia Opiekuńczego i od jutra ruszamy w dalszą trasę. Łącznie rozdamy ponad 2 tys. paczek.

– Dla nas to ważna inicjatywa, w której chętnie bierzemy udział – mówi dyrektor sportowy Falubazu Piotr Protasiewicz.

To jest taki rodzinny czas. Nie wszyscy mają to szczęście, że mogą w domach przebywać. Jesteśmy w nowym szpitalu, pierwszy raz tu jestem. Chcemy tym najmłodszym przekazać choć troszeczkę radości.

Z upominków, przygotowanych przez Falubaz cieszyli się nie tylko najmłodsi pacjenci, ale również dyrekcja szpitala. Mówi Robert Kowalik, z biura zarządu placówki.

To pierwszy Mikołaj w centrum, które niedawno ruszyło, ale Falubaz oczywiście jest co roku. W pandemii Falubaz robił małe show, bo jeszcze odpalał motocykl, gdy nie można było wejść do szpitala. Było głośno i ciekawie.