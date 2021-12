25 milionów złotych – taką kwotę otrzymała Zielona Góra na rozwój transportu miejskiego. To dodatkowe środki rządowe pochodzące z Funduszu Europejskiego.

W ich ramach nasze miasto będzie mogło kontynuować rozpoczęte projekty związane z nowoczesnym taborem elektrycznym, na które miasto Zielona Góra stawia od kilku lat.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Gorzowie, wojewoda lubuski Władysław Dajczak stwierdził, że rozwój transportu miejskiego jest szalenie ważny dla naszego regionu. Dodatkowe 25 milionów otrzymała bowiem nie tylko Zielona Góra, ale również druga lubuska stolica – Gorzów.

25 milionów dodatkowych pieniędzy. To są duże pieniądze. W Zielonej Górze nowoczesny system transportu i dodatkowy parking, który będzie służył mieszkańcom. Cieszę się z tego bardzo. Są to kolejne duże środki rządowe, które wspierają rozwój społeczności lokalnej.

Z dodatkowych środków rządowych cieszył się również prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Dzięki tym środkom Zielona Góra jest chyba jedynym miastem w Europie, która ma transport niskoemisyjny. Mamy elektryczne autobusy. W tej chwili z tych 25 milionów złotych uda nam się dodatkowo dokupić panele fotowoltaiczne, aby na zajezdni zrobić swoje własne źródło prądu do naszych elektrycznych autobusów. Chcemy również wybudować parking Park and Ride. Bardzo się cieszę, bo dotychczasowe wsparcie to są setki milionów złotych, które posłużyły temu żeby komunikacja w Zielonej Górze spełniała europejskie standardy. Myślę, że wiele miast w Europie zazdrości nam tego.