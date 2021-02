Nie było niespodzianki. W pierwszym półfinale rozgrywek o Puchar Polski koszykarze Enei Zastalu Zielona Góra pewnie pokonali Asseco Arką Gdynia 90:68.

Właściwie ważniejsza od samego spotkania była sprawa transferu Iffe Lundberga do CSKA Moskwa. Duńczyk przyjął ofertę od rosyjskiego giganta i w Zastalu zagra jeszcze tylko do końca rozgrywek o Puchar Polski. Transfer lidera zielonogórzan do CSKA zdominował zresztą dyskusję w koszykarskim środowisku przed i po meczu. Dodajmy, że to już drugie odejście czołowego zawodnika do Rosji. Wcześniej Zastal opuścił Marcel Ponitka wzmacniając Parmę Perm.

A samo spotkanie? Raczej bez historii. Zastal znów nie mógł wejść w mecz. Asseco w pierwszym minutach nawet prowadziło. Po pierwszej kwarcie remis 17:17. Zastal w drugiej odsłonie narzucił swój rytm, chociaz gdynianie – głównie dzięki niezłej postawie byłego zastalowca Adama Hrycaniuka – trzymali się dzielnie. Do przerwy 43:30.

Druga połowa to prowadzenie Zastalu, który momentami sprawiał wrażenie, jakby chciał wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Ostatecznie zielonogórzanie wygrali bez problemu różnicą 22 punktów.