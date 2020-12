Czwarte zwycięstwo w lidze VTB odnieśli koszykarze Zastalu Enei BC Zielona Góra. Zawodnicy Żana Tabaka nie dali żadnych szans Astanie wygrywając aż 110:86.

Zielonogórzanie od samego początku postawili twarde warunki gry mistrzowi Kazachstanu. Zielonogórzanie postawili także na atak. Jeszcze po pierwszej kwarcie goście trzymali się naszej ekipy. Było tylko 27:24. W drugiej części Zastal jednak odjechał – wygrał tę część gry aż 34:19, a do przerwy gospodarze prowadzili 61:43. Świetnie grał Grossele, który do przerwy zdobył aż 23 punkty. (Co ciekawe nasz zawodnik w drugiej połowie już nie punktował).

W drugiej części gry obraz się nie zmienił. Skuteczny Zastal nie pozwolił się zbliżyć rywalowi. Po 30 minutach zielonogórzanie prowadzili 85:57. W pewnym momencie nasza ekipa prowadziła różnica 32 punktów. Ostatecznie nasz zespól zwyciężył wysoko – 110:86. Bez wątpienia był to najlepszy występ Zastalu w lidze VTB w tym sezonie.

Najwięcej punktów dla Zastalu zdobyli: wspomniany Grosselle. Poza tym Freimanis uzyskał 22 “oczka”, po 15 punktów zdobyli Lundberg i Ponitka.

Zastal awansował z dziewiątego na ósme miejsce w tabeli. Kolejny mecz w lidze VTB 20 grudnia. Zastalowcy zagrają na wyjeździe z Parmą Perm.