Zakończyła się pierwsza część rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pojawiły się już pierwsze listy rankingowe. Na studia zarejestrowało się ponad 5000 osób.

Wynik jest bardzo satysfakcjonujący, ponieważ kandydatami są głównie mieszkańcy województwa lubuskiego. Uniwersytet oferuje kandydatom 61 kierunków. Które cieszą się największą popularnością? Mówi rzecznik UZ – Ewa Sapeńko.

„Tradycyjnie najwięcej kandydatów jest na kierunek lekarski. Ich liczba sięga ponad 2000, miejsc jest 70. Popularna była również psychologia, wszystkie kierunki na wydziale ekonomii i zarządzania, prawo, dziennikarstwo, architektura, informatyka. Jest to tradycyjny zestaw kierunków, trendy na Uniwersytecie Zielonogórskim się nie zmieniają.”

Na UZ powstał jeden nowy kierunek – animacja kultury i twórczej aktywności w sieci. Chęć studiowania go zgłosiło 17 osób, miejsc jest 30. Listy osób przyjętych na studia zostaną ogłoszone do 30 lipca. Co z osobami, którym nie udało dostać się na wymarzony kierunek? Mogą spróbować sił w drugiej turze.

„Praktycznie na każdym kierunku druga rekrutacja się odbędzie, ponieważ kandydaci składają dokumenty na kilka kierunków, na kilka uczelni. Później przychodzi taki moment, że trzeba wybrać albo jedną uczelnie, albo jeden kierunek. Wtedy automatycznie zwalniają się miejsca na innych kierunkach.”

Druga część rekrutacji rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa przez 2 tygodnie, do 15 sierpnia.