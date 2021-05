– Wciąż jestem krytyczny wobec zarządu – mówił dziś w Radiu Index Wacław Maciuszonek. Nowy przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego był gościem programu “Rozmowa na 96 FM”.

Maciuszonek zastąpił na stanowisku przewodniczącego Wioletę Haręźlak. Kaja Rostkowska pytała m. in. naszego gościa o to, co go przekonało, by po latach krytyki Platformy Obywatelskiej przyjąć to stanowisko jako Bezpartyjny Samorządowiec.

Życie, bo nie ukrywam, że byłem i wciąż jestem krytyczny jeśli chodzi o pracę zarządu. Po pierwsze polityka ma swoje prawa i jeśli partie zarządzają jakimś obszarem, to za dużo wymagać nie można. Całkowicie inaczej bym to poukładał.

Maciuszonek podkreśla, że wciąż jest krytyczny wobec Platformy Obywatelskiej.

Mam krytyczny zdanie o Platformie, ale zostałem wyrzucony. Jeśli obsadza się stanowiska swoimi ludźmi, to jest to już patologia.

