Wyjazdowe mecze z mistrzem i wicemistrzem ligi VTB już za Eneą Zastalem BC. Po niedzielnej porażce zielonogórzan w Moskwie z CSKA, tym razem od wicemistrzów Polski lepszy był Unics Kazań, który pokonał naszą drużynę 92:63.

Równorzędna walka przez 40 minut z takimi potęgami ze wschodu, jak CSKA czy Unics, to za wysokie progi dla ekipy zielonogórskiej, choć fragmentami Zastal stawiał się w Kazaniu. Jak choćby w pierwszej kwarcie, która zakończyła się jednopunktową przewagą Unicsu.

W drugiej odsłonie też zielonogórzanie dotrzymywali jeszcze kroku drużynie z Kazania i do szatni zeszli przegrywając ośmioma punktami. Po przerwie jednak gospodarze zaczęli systematycznie odjeżdżać. Gdzieś to już widzieliśmy prawda? Ledwie w niedzielę, CSKA Moskwa wyższy bieg wrzuciło w czwartej kwarcie i to wystarczyło, by finalnie na liczniku było ponad 30 “oczek” przewagi.

W Kazaniu do trzydziestki zabrakło, ale Unics losy meczu rozstrzygnął już de facto w trzeciej odsłonie, a czwarta kwarta to już basket bez wielkiej defensywy jednych i drugich. Defensywę zielonogórzan pewnie chcielibyśmy widzieć lepszą, tak jak i więcej jakości pod koszem. W Kazaniu Zastal ponownie wyraźnie przegrał deskę, a rywale spod kosza rzucili 20 punktów więcej niż wicemistrzowie Polski.

Zielonogórzanie wiozą do Polski mnóstwo materiału do analizy, na którą wreszcie będzie czas. Kolejny mecz Zastal rozegra dopiero 9 października z Treflem Sopot.