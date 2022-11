Biletów już nie ma, a ci, którzy je mają zobaczą nie tylko mecz Lechii z Radomiakiem w 1/8 Fortuna Pucharu Polski, ale także samo trofeum. Spotkanie trzecioligowego zespołu zielonogórzan z występującą drugi rok w ekstraklasie drużyną z Radomia już w czwartek o 12:00.

Pucharowe granie rusza dzisiaj i dzisiaj też w objazd po kraju rusza również puchar, który zostanie wręczony zwycięzcom po finałowym meczu, 2 maja w Warszawie. Dziś trofeum będzie w Gdańsku, jutro w Szczecinie, a w czwartek zawita do nas. O szczegółach mówi Konrad Komorniczak, dyrektor ds. marketingu Lechii Zielona Góra.

To jest taka rzecz, na którą czekali nasi kibice, nawet pytali klub czy mógłby przyjechać puchar. Dzięki sponsorowi tytularnego rozgrywek puchar przyjedzie do Zielonej Góry. Dla nas to nobilitacja. Przed i w trakcie meczu będzie można sobie zrobić zdjęcie z pucharem. Zapraszamy na stadion od 10:30.