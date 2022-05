Trwa konferencja naukowa pod hasłem “Three Seas One Opportunity”. Spotkanie odbywa się nie przez przypadek na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nasza uczelnia jest bowiem jednym z jej trzech organizatorów.

Ideą dwudniowego spotkania jest połączenie środowisk badających Trójmorze. Chodzi o to, aby pokazać potencjał współpracy tych dwunastu państw, między innymi ich możliwości gospodarcze, ekonomiczne oraz polityczne. Mówi dr Piotr Pochyły, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ.

Jak mówi Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP – Trójmorze już od samego początku było bardzo potrzebnym projektem. Kiedyś ze względu na konsolidację regionu Europy środkowo – wschodniej wokół ambicji rozwoju gospodarczego i poprawy infrastruktury. A dziś?

Konferencja “Three Seas One Opportunity” potrwa do czwartku. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Collegium Nobilium Opoliense oraz Układem Sił.