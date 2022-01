Równo za dwa miesiące będą już grać o ligowe punkty, ten czas trzeba dobrze wykorzystać, bo runda wiosenna w III lidze to będzie twarda walka o utrzymanie.

Lechia Zielona Góra rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu. W poniedziałek piłkarze spotkali się po raz pierwszy, na zajęciach z crossfitu. We wtorek zameldowali się już na boisku. Zajęcia ze względu na chorobę pierwszego trenera Andrzeja Sawickiego, prowadzi jego asystent Michał Sucharek.

Zaczęliśmy pierwszymi zajęciami na crossficie. Mieliśmy “ogólnorozwojówkę” i troszkę siły z trenerem przygotowania motorycznego i tak będzie w poniedziałki. Okres przygotowawczy będzie wyglądał podobnie, ale będą się zmieniać akcenty motoryczne z każdym tygodniem. We wtorek mieliśmy beep test, żeby zobaczyć przygotowanie zawodników i jak powinno później wyglądać nasze przygotowanie do wiosny. Pracujemy na własnych boiskach. Nie mamy na co narzekać, trzeba zrobić wszystko, żeby ta runda była dobra.

Pierwszy sparing już w najbliższą sobotę. Na początek gra wewnętrzna, a później każda kolejna sparingowa sobota będzie wieńczyć kolejny tydzień pracy na treningach. Będzie też jedna konfrontacja w środku tygodnia. W sumie dziewięć sparingów. W przerwie zimowej drużynę opuścił doświadczony Martins Ekwueme. O wzmocnieniach na razie cicho sza.

A w drugą stronę? Telefony do zawodników Lechii też dzwoniły. Chociażby do Wojciecha Fabisiaka. Bramkarz Lechii wypoczęty przystąpił do pracy na treningach.

Trzeba się do tego nastawić, dbać o siebie, żeby unikać kontuzji. Jak się wypadnie, to potem są problemy w rundzie wiosennej. Ja mam akumulatory naładowane, w przerwie nie patrzyłem na tabelę, nawet trochę starałem się wyciszyć i odciąć od piłki, żeby teraz mieć jeszcze większą ochotę do treningów. Telefony? Były, były luźne rozmowy. Bez konkretów, choć wiadomo, okienko transferowe jeszcze jest otwarte, dłużej trwa. Ciężko coś ocenić, może coś jeszcze być, a może nie.

Pierwszy mecz o punkty w III lidze Lechia rozegra 12 marca na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin.