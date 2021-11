Żużlowe okienko transferowe otwarte jest od 1 listopada. Oficjalnie od poniedziałku można zawierać umowy z nowymi żużlowcami. Stelmet Falubaz Zielona Góra karty odsłania w piątek, 5 listopada.

Dziś zielonogórzanie przedstawią wszystkich zawodników, którzy będą zdobywać punkty na zapleczu PGE Ekstraligi w sezonie 2022. Klub odsłanianie kart rozpoczął w południe od juniora Dawida Rempały.

Wychowanek drużyny z Tarnowa związał się dwuletnim kontraktem.

Żużlowiec z rocznika 2002 po raz pierwszy w karierze zmienia klubowe barwy. Od 2018 zdobywał on bowiem punkty dla Unii Tarnów i z roku na rok notował coraz lepsze wyniki.