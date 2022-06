Czy zielonogórskie ulice są bezpieczne? Na których dochodzi do największej liczby kolizji i czy coś z tym można zrobić? To temat ważny bez względu na porę roku.

O bezpieczeństwo pieszych pytał w środowej audycji „Prezydent na 96 FM” nasz słuchacz, pan Piotr.

Mam pytanie o bezpieczeństwo pieszych na Alei Wojska Polskiego od skrzyżowania przy Wyszyńskiego do ronda PCK. Dochodzi tam do dużej ilości kolizji i wypadków, Ludzie tracą zdrowie i życie. Co miasto może zrobić, by ograniczyć kolizje i wypadki, by głównie ograniczyć tam prędkość?

Co na to Janusz Kubicki? Prezydent stwierdzić, że trzeba przyjrzeć się sytuacji na alei Wojska Polskiego. A możliwości jest kilka.

Być może warto zastanowić się nad rozwiązaniem takim jak na Waryńskiego przesuwając skrzyżowanie czy na ulicy Sulechowskiej, gdzie zlikwidowaliśmy jedno przejście dla pieszych i wprowadziliśmy światła wzbudzane. To może być jakieś rozwiązanie. Warto się temu przyjrzeć.

