Trwa remont jednego z najważniejszych skrzyżowań w mieście. Chodzi o remontowaną krzyżówkę przy ulicach Batorego, Rzeźniczaka i Zamoyskiego. Modernizacja ma się zakończyć jeszcze w tym roku, ale słuchacze mają wątpliwości dotyczące nowych rozwiązań komunikacyjnych.

W audycji “Prezydent na 96 FM” nasz słuchacz, pan Kamil zapytał o to, czy będą wszędzie przejścia dla pieszych

Mam uwagę co do remontu przejść i chodników wzdłuż Batorego. Widać już, że nie będzie przejścia dla pieszych by ułatwić zjazd w lewo z Rzeźniczaka w Batorego. Podobnie powinno być ze zjazdem ze Źródlanej w lewo w Batorego. To przejście dla pieszych powinno być przesunięte (bardziej na północ) tak samo jak została przesunięta zatoczka autobusowa. Czy tu zmianę można jeszcze zrobić, zanim ten remont się zakończy?

Prezydent Janusz Kubicki nie chciał deklarować żadnych obietnic, ale zasugerował, że zmiany są możliwe po tym, jak zasięgnie opinii w magistracie.

Ci, którzy się zajmują zawodowo badaniem przepustowości skrzyżowań, zrobili nam rozwiązanie, które jest optymalne. Nie dyskutowałem z tym, bo są specjalistami w tym zakresie. To ma pomóc, bo jest tam trudno, ale ja postaram się zapytać, czy jest jeszcze możliwa korekta w tym zakresie.

