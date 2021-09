Legenda Falubazu, żużlowiec, który rozgrzewał niejedno pokolenie żużlowych kibiców swoją jazdą. Dziś obserwator, najchętniej oglądający mecze w samotności, w domowym zaciszu. Andrzej Huszcza był kolejnym gościem naszego winobraniowego cyklu rozmów, z okazji jubileuszu 75-lecia żużla w mieście.

Niezniszczalny i niezatapialny przejeździł na żużlowych torach blisko połowę tego jubileuszu. Huszcza w naszym studiu przypomniał, że nie zakładał tak długiej kariery.

Zawsze, jak zaczynałem, to chciałem być najlepszy. To jest normalnie. Zawsze chciałem być dobrym zawodnikiem. Myślałem, że będę krótko jeździć. Osiągnę wszystko, co możliwe i zrezygnuję.