Nowy tydzień, nowe tematy w “Rozmowie na 96 FM”. W poniedziałkowej audycji na tapecie były sprawy polityczne, jak i sportowe. Na początek programu nasz gość – senator Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan – skomentował niedzielne manifestacje w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej.

Protesty miały związek z czwartkową decyzją Trybunału Konstytucyjnego.

Patrząc na to, co się działo w Anglii, z tytułu wyjścia z UE mają ogromne problemy. Między innymi na rynku pracy. I pewnie żałują tej decyzji. Myślę, że wielu młodych ludzi w Polsce nie dopuszcza do siebie myśli, że może nas nie być w Unii Europejskiej. Ale na górze zapadają decyzję, które zapaśc nie powinny.