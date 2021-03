Coraz goręcej w sejmiku województwa lubuskiego. Radni klubów koalicyjnych złożyli wniosek o odwołanie obecnej szefowej sejmiku Wiolety Haręźlak. Bo jak mówią “przewodnicząca nadużywa swoich kompetencji”.

Zarzutów pod adresem obecnej przewodniczącej nie brakuje. Za ten główny, radni klubów koalicyjnych, uważają blokowanie obrad. Dla przypomnienia – zrywanie sesji sejmiku trwa już od ponad miesiąca. Co za tym idzie – w miejscu stanęły lubuskie inwestycje. Radnym nie podoba się też bałagan w porządku obrad.

Chce podkreślić, że przede wszystkim pani przewodnicząca złamała art. 21 ustawy o samorządzie województwa, w którym wyraźnie ustawodawca wskazuje, że to wnioskodawca ustala porządek obrad sesji nadzwyczajnej. Natomiast pani przewodnicząca, na sesji nadzwyczajnej, nie dopuściła do głosu wnioskodawcy, który nie mógł przedstawić uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Dodatkowo radni klubów koalicyjnych zarzucają obecnej przewodniczącej brak współpracy ze wszystkimi klubami oraz jednoczenie ich działań.

To jest jedno z głównych zadań. Nie wspomnę już o tym, że przewodniczący powinien współpracować z wiceprzewodniczącymi sejmiku, których jest troje. Takiej współpracy nie ma. Z dużą przykrością muszę powiedzieć, że nie zauważam ani cienia chęci do jednoczenia. Szukania kompromisu i tego co jest wspólne dla wszystkich radnych.