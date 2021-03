Lubuscy przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego mają propozycje na przetrwanie lockdownu. Ich rozwiązania dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. A powstały one na podstawie obserwacji wcześniejszych działań rządu.

Według działaczy PSL-u pierwszym błędem, jaki popełnia rząd, jest podwyższanie, a nawet nakładanie nowych podatków zamiast obniżania tych dotychczasowych. Pozwoliłoby to na zwiększenie konsumpcji.

Polskie Stronnictwo Ludowe jest przeciwnie także całkowitemu zamknięciu hoteli i gastronomii. Osoby, które są już zaszczepione i nabyły odporność powinny mieć możliwość do korzystania z ich usług. A co za tym idzie – byłaby to też szansa na zarobek dla przedsiębiorców.

Tutaj według PSL ceny też powinny pójść w dół. Na liście pomysłów nie zabrakło też rozwiązań dla kredytobiorców.