Co dziś na Winobraniu? Rozpoczynamy weekend, więc sprawdzamy, jacy artyści wystąpią na winobraniowej scenie.

Na początek występ Studia Tańca Keep On Dancing. To o 16:00, następnie scenę opanują nasze, zielonogórskie zespoły: Opresja i Meteroids, które zagrają kolejno o 17:00 i 18:30.

Ostatni to laureaci konkursu „Wygraj to”, który w minionym roku ogłosił Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Później w czerwcu, na Facebooku odbyło się głosowanie i mieszkańcy wybrali Opresję i Meteroids, które dzisiaj się właśnie zaprezentują.

Mieszkańcy usłyszą dziś mocniejsze, rockowe brzmienia.

Witamy, serdecznie jesteśmy zespół Opresja. Gramy dosyć mocny rock, ale proszę się nie bać, nie będziemy biegać w czarnych płachtach. Jesteśmy bardzo pozytywnymi ludźmi.

Dodajmy, że gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie Sławek Uniatowski. Początek koncertu artysty o 20:00.