Zatonie, Łężyca, Sucha, Dąbie a może Słubice? To tylko część weekendowych propozycji na otwarcie wakacji.

W Zatoniu lato rozpoczynają w piątek od wycieczki w czasie. Wstecz i to aż o sto lat! „100 lat temu-kulturalne lato w Zielonej Górze i Cottbus”. Tak nazywa się dwudniowa impreza, która odbędzie się dziś i jutro na terenie Parku Książęcego w Zatoniu. W planie kino plenerowe, a w nim produkcje z lat 20’ minionego stulecia, otwarcie wystawy fotografii Zatonie 100 lat temu – w ruinach pałacu, a nawet retro potańcówka, w stylu lat 20’. Wydarzenie rozpoczyna się jutro, o 17:15 od spaceru z przewodnikiem po terenie zespołu parkowo- pałacowego.

Dziś też startuje Święto Województwa Lubuskiego. W te wakacje celebrowanie odbędzie się w pięciu miejscowościach naszego regionu. Na początek Słubice. To tam dziś od 16:00 piknik i atrakcje dla dzieci. Wystąpią też gwiazdy. O 19:30 Lanberry, o 20:30 Andrzej Piaseczny, a o 22:30 zespół Komodo. Świętowanie przewidziano jeszcze w Pszczewie (22.07), Żarach (5.08), Dąbiu (13.08) i w Kożuchowie (02.09).

Dla miłośników szeroko rozumianej rekreacji festyn „Czas na Sport”. Wydarzenie połączone z okazji jubileuszu 800-lecia miasta i 40-lecia MOSiR-u odbędzie się w sobotę na terenie parkingu CRS. Start o 10:00. O 11:00 wystartuje bieg główny na dystansie 5 i 10 km. W planach są występy sceniczne, pokazy wojskowe, dmuchańce, malowanie twarzy, stoiska gastronomiczne, a także turniej koszykówki 3×3.

Festyn Rodzinny również jutro w Łężycy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00, powraca do sołectwa po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią. Przewidziano animacje dla dzieci, strefę gastronomiczną, a także występy artystyczne. Impreza będzie też okazją do poznania nowych mieszkańców sołectwa, potrwa do północy.

Od 15:00 również atrakcje w Suchej. Tam świętowanie wspólnie ze strażakami-ochotnikami. Podczas pikniku zaplanowana jest m.in. symulacja akcji strażackiej. W planie są gry i zabawy strażackie dla najmłodszych. Dorośli będą mogli poznać specyfikę sprzętu strażackiego. Odbędą się również licytacje gadżetów strażackich. Podczas pikniku przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na renowację wozu strażackiego.

W sobotę również impreza w Dąbiu, gdzie trwa Lubuskie Lato Kulturalne. Tam jutro Lubuska Sobótka, czyli Noc Świętojańska. Na terenie ośrodka Temar wystapi zespół Leśne Licho. Szczegóły na stronie wydarzenia.