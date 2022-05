Piotr Protasiewicz odpocznie od żużla. Taką informację przekazał zielonogórski klub.

Kapitan Stelmetu Falubazu Zielona Góra od początku sezonu boryka się z problemami zdrowotnymi. Przypomnijmy, że po ostatnim meczu w Łodzi, ze względu na złe samopoczucie, Protasiewicz trafił do szpitala.

Powtórzę się po raz chyba setny – zbieram się, ale nie jest to stan, który mi pozwala swobodnie się poruszać motocyklem po torze żużlowym. Nie ma sensu w tej sytuacji blokować miejsca, niech jeżdżą zdrowi. Ja po prostu skupię się tylko i włącznie na tym, aby wracać do zdrowia i to jest priorytet. Później dopiero zacznę myśleć o ściganiu ewentualnym jeśli takowe będzie mi dane. Sytuacja jest taka nie inna i decyzji innej nie mogliśmy podjąć.