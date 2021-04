Uniwersytet Zielonogórski, tak jak wczoraj informowaliśmy, powołał Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania.

Jest nim profesor Magdalena Steciąg. Dziś pani profesor była gościem programu Rozmowa na 96 FM. Kaja Rostkowska pytała między innymi o to, czy uczelni potrzebny jest taki pełnomocnik.

Z jednej strony to jest potrzeba chwili i dostosowanie się do ustawy o szkolnictwie wyższym. Ale jest to też troska rektora, aby uwrażliwić naszą społeczność na kwestie równościowe.