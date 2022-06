Co z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze? Przypomnijmy, dzierżawa miejskiego obiektu przy ul. Dąbrówki kończy się na początku stycznia. Temat pojawił się w dzisiejszej audycji Prezydent na 96 FM.

Czy szykuje się kolejny konflikt polityczny po „Medyku”? Janusz Kubicki proponuje zamianę. Miasto oddałoby budynek, w którym jest WOMP, a w zamian otrzymałoby właśnie siedzibę „Medyka”.

Prezydent uważa, że władze województwa chcą doprowadzić do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Jeżeli ja wykonałem ruch i czekam na odpowiedź, a jej nie ma i okazuje się, że chodzi i gada się po mediach, to coś jest na rzeczy. Przypomnę, chcieli zlikwidować przychodnię “Kolejarz”? Chcieli, ale udało się obronić. Pani marszałek chciała zlikwidować ośrodek terapii uzależnień? Zlikwidowała skutecznie, niestety nie obroniliśmy, wstyd. Próbowała zlikwidować “Medyka”, wyrzucając w sposób brutalnie dyscyplinarnie dyrektora szkoły, za to, że bronił swojej szkoły? Udało nam się to obronić. Teraz kolejna próba likwidacji kolejnej instytucji? Nie wiem, z czego wynika ta niechęć pani marszałek do Zielonej Góry.