– Zielona Góra otrzymała niekorzystną reklamę – mówił dr Piotr Pochyły. Politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego był gościem “Rozmowy na 96 FM”.

A pytaliśmy o wiceministra sportu, posła Łukasza Mejzę. W ostatnich dniach ogólnopolski portal Wirtualna Polska opisywał działania Mejzy i jego firmy. Co na to nasz gość?

Nie jest to ciekawa historia, że Zielona Góra ma negatywną ogólnopolską reklamę. Należy dać możliwość odpowiedzi, choć łatwych odpowiedzi tu nie będzie. W demokracji szwedzkiej czy holenderskiej byłoby to niedopuszczalne, bo problem wizerunkowy ma cały rząd.

Pochyły dodaje, że Łukasz Mejza może się jeszcze wybronić. A dokładnie może go wybronić Prawo i Sprawiedliwość.

Prezes Kaczyński ma chwiejną większość parlamentarną. Dochodzą głosy, że prezes się nie przejął i umie liczyć do 231. Może go za chwilę schowają. Kiedy chwiała się polityczna pozycja Gowina, to porozumienie wycofywało rekomendację dla własnych wiceministrów. Nie zdziwię się, gdy poseł Mejza będzie w orbicie władzy, choć nie wiem, czy akurat na tym stanowisku.