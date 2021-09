To już ponad tydzień odkąd Ewa Skrbeńska objęła stanowisko dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pojawiają się więc już pierwsze pomysły na pełnienie tej funkcji. Nowa dyrektor nie ukrywa, że zależy jej na podtrzymaniu dotychczasowej polityki oddziału.

Oznacza to, że Skrbeńska duży nacisk będzie kładła między innymi na bieżące rozmowy z lubuskimi świadczeniodawcami. Mowa tutaj o prezesach oraz dyrektora szpitali na terenie naszego regionu. W planach nowej szefowej lubuskiego NFZ jest także dbałość o samych pacjentów.

Będziemy kontynuować działania związane z promocją zdrowia. Mamy odpowiednie warunki do tego, żeby na terenie oddziału organizować spotkania. Powrócić do nich. Oczywiście dostosowując się do sytuacji pandemicznej. Mamy już nawet przygotowany harmonogram tego typu spotkań.

Tematyka spotkań będzie różna. Na tapecie znajdą się między innymi ochrona zdrowia, profilaktyka oraz zdrowy tryb życia. Spotkania będą się odbywały zarówno w Zielonej Górze, jak i w gorzowskiej delegaturze. Skrbeńskiej zależy także na podtrzymaniu dobrych relacji z lubuskimi samorządowcami.

Dobre relacje to zawsze był priorytet w działaniach naszego oddziału. I będziemy to na pewno kontynuowali. Sprawdziło się to już wcześniej. A tam, gdzie będzie możliwość to postawimy na doskonalenie relacji.