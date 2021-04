Punkt szczepień w hali lekkoatletycznej przy ulicy Sulechowskiej jest już czynny. Obsługiwać go będzie przychodnia Aldemed. Jak podaje zielonogórski magistrat – każdego dnia szczepionkę będzie mogło tam przyjąć nawet 1,5 tysiąca osób.

Szczepienia na covid-19 przy Sulechowskiej odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w środy od 8 do 14.15 oraz czwartki pomiędzy 13 a 18. Rejestrować się można na trzy sposoby. Po 1 poprzez infolinię ogólnopolski, czyli numer 989. Kolejną opcją jest też aplikacja pacjent.gov.pl. Możliwa jest także rejestracja osobista, czyli w siedzibach Aldemedu. Jedna znajduje się przy alei Niepodległości, druga na ulicy Towarowej. I choć to dopiero drugi dzień podawania szczepionek przy Sulechowskiej, to chętnych nie brakuje.

Obecnie przy Sulechowskiej podawana jest szczepionka marki Pfeizer. Tylko pierwszego dnia podanych zostało ponad 300 dawek. W czwartek zaplanowano ponad 700 szczepień. Ich aplikacją zajmuje się 6 pielęgniarek. W medyczne przedsięwzięcie zaangażowani są także studenci kierunku lekarskiego.

Organizacyjnie to przebiega w ten sposób, że przy wejściu jest pracownik. Sprawdza on z listy czy dana osoba była zapisana do szczepienia. Obok przygotowanych jest około 10 stolików. To miejsce na wypełnienie ankiet. Część osób przychodzi już z wypełnionymi ankietami. Następnie pacjenci przechodzą dalej, do konsultantów, którzy kwalifikują do zabiegu.

Dodajmy, że hala lekkoatletyczna przy Sulechowskiej jest jednym z kilku punktów szczepień w Zielonej Górze. Podawane są one jeszcze na przykład w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w namiocie przed Centrum Biznesu.