Krótkowzroczne i egoistyczne – w taki sposób zachowanie prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego ocenił członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. Chodzi o trwającą batalię o środki unijne w nowej perspektywie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czyli tzw. ZIT-ów. Temperatura polityczna wciąż wrze, a końca nie widać.

Przypomnijmy, Zielona Góra domaga się pozostawienia takiej samej kwoty, jak w mijającej perspektywie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje ona równowartość ok. 340 euro. Zarząd województwa lubuskiego chce zrównać wszystkie ZIT-y w Lubuskiem, a to oznacza, że ZIT, w którym zrzeszone jest nasze miasto, dostanie sumę niższą w przeliczeniu na mieszkańca wynoszącą ok. 180 euro.

Janusz Kubicki sugerował nawet wyjście z ZIT-ów. Co na to druga strona? O komentarz poprosiliśmy Marcina Jabłońskiego.

To krótkowzroczne i egoistyczne podejście pana prezydenta Kubickiego. Mniej wypada w przeliczeniu na jednego mieszkańca w dużych miastach. Przyjęliśmy jednak zasadę, że ZIT-y mogą wziąć udział w konkursach, i będzie ich więcej. A wyjście z ZIT-ów? Byłby to nonsens, To byłoby takie podejście jak polskiego rządu w sprawie Krajowego Programu Odbudowy. Skończy się na tym, że będą kłopoty i samorządy mogłyby nie otrzymać środków na czas, a nie daj Boże te środki ulegną zmniejszeniu wpadniemy w jakiejś turbulencje z Komisją Europejską. Próbuje się wmówić mieszkańcom, że to jest według uznania.

Na naszej antenie wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk wspominał tymczasem, że miasto chce rozmawiać i dojść do kompromisu. Ten, według miasta, to 300 euro na głowę na jednego mieszkańca. Jabłoński tymczasem twierdzi, że zarząd województwa lubuskiego już poszedł Zielonej Górze na kompromis.

My już poszliśmy na kompromis, zmieniliśmy algorytm tak, że zrównaliśmy nowe porozumienia i mniejsze ZITy i nie ma różnicy między kwotami przypisanymi do różnych rodzajów porozumień. Kwota ogólna ZIT-ów jest większa o kilkadziesiąt procent niż poprzednio. Naszym zadaniem jest dbaniem o mniejsze miejscowości i założyliśmy, że w tej perspektywie wszyscy będą beneficjentami środków unijnych.

Dziś w sprawie ZIT-ów zwołana została sesja nadzwyczajna, podczas której radni będą dyskutować o podniesieniu lokalnych podatków, gdyby Zielona Góra nie otrzymała kwoty z poprzedniej perspektywy. Na sesji radni mają także wystosować także list do marszałek Elżbiety Polak w sprawie zmiany decyzji.