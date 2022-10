O oddaniu się do dyspozycji rady nadzorczej całego zarządu mówił wczoraj na antenie Radia Index prezydent miasta Janusz Kubicki. Chodzi oczywiście o Stelmet Falubaz i konsekwencje w postaci braku awansu do PGE Ekstraligi.

Wczoraj też komunikat prasowy wydał zielonogórski klub. Czytamy w nim, że obecnie spółką samodzielnie kieruje Wojciech Domagała. To po tym, jak z członkostwa w spółce zrezygnowała Monika Zapotoczna. Rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej złożył też Stanisław Bieńkowski, jednocześnie nadal pozostając w składzie właścicielskim spółki, który pozostaje bez zmian. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZKŻ SSA planowane jest na kolejny piątek. Cały komunikat klubu znajdziecie poniżej.

ZKŻ SSA informuje, że z dniem 30 września 2022 roku rezygnację z pełnionych funkcji złożyli Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Bieńkowski oraz członek zarządu spółki Monika Zapotoczna.

– Już rok temu, po spadku uważaliśmy, że nasza rezygnacja to właściwy krok, ale jednocześnie poczucie obowiązku wobec klubu było silniejsze. Przez cały sezon wspólnie pracowaliśmy, by spółka działała na stabilnym poziomie, by zapewnić zawodnikom jak najlepsze warunki do realizacji głównego celu, czyli awansu do PGE Ekstraligi. To się niestety nie udało, więc czas na zmiany. Jednocześnie chcemy podkreślić, że spółka funkcjonuje bez przeszkód i na poziomie zapewniającym walkę o najwyższe cele. Życzymy tego sukcesu Falubazowi w nowym sezonie. Dziękujemy za współpracę Radzie Nadzorczej, Prezesowi i pracownikom klubu – komentują.

Mimo rezygnacji Stanisława Bieńkowskiego z funkcji w Radzie Nadzorczej, nie zmienia się skład właścicielski spółki. Akcjonariuszami pozostają: Miasto Zielona Góra, Stelmet S.A., Przedsiębiorstwo „STELMET” Stanisław Bieńkowski, Dowhan sp. j. oraz Stowarzyszenie ZKŻ.

– W imieniu własnym oraz Rady Nadzorczej i pracowników ZKŻ SSA dziękujemy Panu Stanisławowi Bieńkowskiemu oraz Monice Zapotocznej za lata wspólnej aktywności na rzecz klubu, za zaangażowanie i nieocenione wsparcie w budowaniu stabilnej, profesjonalnej marki, jaką jest w mieście ZKŻ SSA – mówi prezes zielonogórskiego klubu Wojciech Domagała.

ZKŻ SSA jednocześnie informuje, że Prezes Zarządu Wojciech Domagała, w porozumieniu z akcjonariuszami spółki, zwołał na dzień 14.10.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZKŻ SSA, które ma zdecydować o dalszym sposobie działania.

Do czasu odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w celu zapewnienia bieżącej działalności spółki, jej działaniami kieruje samodzielnie Prezes Wojciech Domagała, który oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej ZKŻ SSA.