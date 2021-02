Zobacz info

❣️Walentynkowe- Love❣️ Po raz kolejny jako Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży organizujemy dla Was młodzieżowe randki!❣️ ❤️Jeśli masz od 18 do 30 lat ❤️Jeśli chcesz: ▪️poznać kogoś, kto podziela te same wartości i idee, ▪️spędzić ciekawie czas, ▪️przełamać nieśmiałość, ▪️spróbować swoich sił w randkowaniu, ▪️a w ostateczności może poznać bratnią duszę: ZAPRASZAMY SERDECZNIE na kolejną edycje Walentynkowe- Love❗️ ❤️Stajemy Wam naprzeciw ze wspaniałą propozycją szybkiego randkowania bez ...