Tego należało się spodziewać, choć jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Po ponad dwugodzinnej dyskusji radni Zielonej Góry powołali uchwałę dotyczącą konsultacji społecznych.

Radni przyjęli uchwałę 23 głosami przy dwóch wstrzymujących się. Z jej przyjęcia cieszył się Paweł Zalewski, radny niezależny, który przygotował ostateczny jej kształt. Jak zatem będą wyglądać konsultacje?

Sam regulamin jest ważny dla mieszkańców. Te wnioski można składać do Rady Miasta. Nie będzie wymagana konieczność zebrania podpisów pod wnioskiem. To nowatorskie rozwiązanie w skali kraju.

Zalewski dodaje, że konsultacje dają bardzo duże możliwości mieszkańcom, choć Rada Miasta nie ma obowiązku w każdym przypadku zajmować się ich wnioskami.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Powołanie uchwały to jedno. Druga sprawa dotyczyła umiejscowienia konsultacji w odpowiedniej komisji.. Ostatecznie przyjęto autopoprawkę prezydenta Janusza Kubickiego, która mówi o powołaniu komisji ds konsultacji i budżetu obywatelskiego. O szczegółach mówi przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak:

Z takiego obrotu sprawy nie do końca zadowolony był Marcin Pabierowski. Szef zielonogórskiego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej głosował jednak za konsultacjami, choć inaczej wyobrażał sobie podział poszczególnych komisji:

Poł na pól jestem zadowolony z uwagi na to, ze przyjęto nasze poprawki do uchwały w zakresie form konsultacji , raportu konsultacji itd. Negatywne jest to, że prezydent działał na przekór. Na siłę połączył komisję integracji oraz komisję rozwoju miasta i ochrony środowiska. To wpłynie na proces pracy tych komisji. Ale cóż, to była autopoprawka. Zagłosowaliśmy jednak za konsultacjami. Poczekamy, co przyniesie przyszłość.