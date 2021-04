Zapadła decyzja o przedłużeniu zasad bezpieczeństwa na terenie całego kraju. Informację o podtrzymaniu restrykcji, tuż po godzinie 11, przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczasowe obostrzenia będą obowiązywały do niedzieli 18 kwietnia. Czy termin ten zostanie kolejny raz przedłużony – to już zależy o spadku lub wzrostu zachorowań w przyszłym tygodniu.

Decyzją rządu nadal nie pójdziemy do salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Zamknięte pozostaną także przedszkola i żłobki. Podobnie jak wcześniej jest tutaj wyjątek – placówki zapewniają opiekę wyłącznie tym dzieciom, których rodzice są zawodowo zaangażowani w walkę z koronawirusem. Nic się nie zmieniło także w kwestii obiektów sportowych – mogą one być wykorzystywane wyłącznie do sportu zawodowego. Nadal nie zrobimy zakupów w centrach i galeriach handlowych oraz w wielkopowierzchniowych sklepach meblowych i budowlanych. Jeśli chodzi o placówki handlowe, targi lub pocztę – tam liczba osób uzależniona jest od metrażu. W sklepach do 100 metrów kwadratowych obowiązuje zasada 1 osoba na 15 metrach kwadratowych. W obiektach powyżej 100 metrów kwadratowych wprowadzono regułę 1 klienta na 20 metrach kwadratowych. W obiektach kultu religijnego nadal może przebywać max 1 osoba na 20 metrach kwadratowych.